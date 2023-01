ROK andis Euroopas järgmise nelja olümpia meediaõigused EBU-le

EBU president ja France Télévisionsi tegevjuht Delphine Ernotte Cunci ütles lepingut tervitades: „Oleme uhked, et oleme taganud olümpiamängude tasuta eetrispüsimise kuni 2032. aastani. See tehing on avalik-õigusliku meedia jaoks märgiline, demonstreerides meie liidu püsivat tugevust ja solidaarsust.“

„Meil on hea meel, et jõudsime kahe maailma juhtiva meediaettevõttega pikaajalisele kokkuleppele,“ ütles ROK-i president Thomas Bach. „EBU-l ja selle liikmetel on enneolematu ülekannete tegemise ekspertiis ja ulatus kogu Euroopas, ning tänu hiljutisele Warner Media ja Discovery liitumisele on Warner Bros. Discovery üks maailm suurim meedia- ja meelelahutusettevõtteid kõigis programmižanrites ja -platvormidel. See näitab, et olümpiamängud on jätkuvalt kogu Euroopas atraktiivsed. Kuna ROK jagab ümber 90 protsenti oma tuludest, tagab see pikaajaline leping ka kriitilise finantsstabiilsuse laiemale spordiliikumisele ja toetab lõpuks sportlasi endid.“

„Oma liikmete kaudu on EBU-l potentsiaal jõuda lineaarsete ja mittelineaarsete platvormide kaudu enam kui miljardi vaatajani üle Euroopa. Ja sellepärast on mul nii hea meel tervitada seda partnerlust ROK-i ja Warner Bros. Discoveryga, mis tagab, et mängud on kättesaadavad võimalikult laiale publikule kogu Euroopas,“ lisas Cunci.

Warner Bros. Discovery tänane teade kinnistab ettevõtte tunnuslauset „Olümpiamängude kodu Euroopas“, ja on jätkuks viimase kolme olümpia rekordilistele vaatajanumbritele. Uue lepingu kohaselt on see ka edaspidi ainuke koht, kus voogedastus- ja digiplatvormidel** esitletakse mängude igat hetke (nt juhtiv spordi- ja meelelahutusteenuste platvorm discovery+). Ka kõik tasulise televisiooni õigused kuuluvad edaspidi Warner Bros. Discoveryle, sealhulgas gruppi kuuluvatele ja hallatavatele Eurospordi kanalitele.

„Olles kolme viimase olümpia Euroopa koduks, on meil hea meel pikendada oma suhteid ROK-iga 2032. aastani,“ ütles Warner Bros. Discovery Sports Europe'i president ja tegevdirektor Andrew Georgiou. „Enne 2024. aasta Pariisi olümpiamänge on meil hea meel, et Warner Bros. Discovery jääb ainsaks kohaks, kus fännid saavad järgmise nelja olümpia iga hetke nautida.“

„Oleme tänulikud, et saame teha koostööd EBU ja selle liikmetega meie olümpiateekonna järgmisel etapil, laiendades oma 2015. aastal koos ROK-iga võetud kohustust jõuda laiaulatusliku ja juurdepääsetava kajastuse kaudu rohkemate inimesteni. Vaatajatel kogu Euroopas on jätkuvalt lai valik ja võimalus pääseda mängudele lähedale mitmel platvormil. See loob silmapaistva vundamendi, et kaasata rekordilist vaatajaskonda,“ lisas Georgiu.

Warner Bros. Discovery ja EBU on teinud kaua koostööd, et pakkuda täiendavat kajastust suurematest spordisündmustest. Viimati näidati Rahvusvahelise Laskesuusatamise Liidu maailmameistrivõistlusi, lisaks on eetris paljud suvised spordiüritused, sealhulgas kergejõustiku maailmameistrivõistlused, jalgrattasõidu Tour de France ja La Vuelta Grand Tour võistlused.