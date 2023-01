Neljapäeval esilinastuv dokumentaal avab vaatajale Eesti ratsaspordi hinge

Režissöör Steiv Silm usub, et film üllatab vaatajat nii mitmelgi moel: „Filmis on põimitud kokku ajalugu, sport ja elustiil. See, milline on ratsasportlaste ja hobusekasvatajate suhe oma loomadega, on midagi siirast ja ausat. Lisaks üllatas mind režissöörina mõttemaailm, kuidas selles valdkonnas oma tegudele lähenetakse, milline on inimeste ettevõtlikkus ja ambitsioon ning mida nii väikses riigis nagu Eesti on suudetud ära teha. See on film, mida kohe eriti soojalt soovitan kõigile, kellel on kodus lemmikloomad või kellele lemmikloomad meeldivad ning samuti neile, keda paelub millegi saavutamine ja võitmine.“