Eesti Rahvusringhääling omandas olümpiamängude näitamisõigused

ERR on koostöös EBU-ga teinud olümpiaõiguste tagasitoomise nimel pikalt tööd. Rahvusringhäälingu sporditoimetuse juht Rivo Saarna kinnitab, et nende tingimuste ja mahtude juures saab ERR alates 2026. aastast taastada parimal viisil olümpiaülekannete standardid ja traditsioonid Eesti televaatajate jaoks. „ERR-i kolm vabalevi telekanalit, raadiod, portaalid ning sporditoimetus pakuvad olümpiale ulatuslikku ja reklaamivaba kajastust,“ kommenteeris Rivo Saarna. „Pole põhjust kahelda, et rahvusringhäälingul on spordi suurvõistluste kajastamiseks Eestis parimad võimalused,“ kinnitas ta.

„Olümpiamängud kui rahvusliku spordi suurim esindusüritus on tagasi rahvusringhäälingus, kus sellest saab osa iga eestimaalane. Inimeste kokku toomine ja tähtsaimate hetkede jagamine on ühine osa nii olümpial kui ka avalik-õiguslikul meedial,“ märkis ERR-i juhatuse esimees Erik Roose, et olümpiamängude naasmisest vabalevisse võidavad nii kaasaelajad kui ka sport tervikuna.

„Meil on hea meel, et jõudsime kahe maailma juhtiva meediaettevõttega pikaajalisele kokkuleppele,“ ütles ROK-i president Thomas Bach. „EBU-l ja selle liikmetel on enneolematu ülekannete tegemise ekspertiis ja ulatus kogu Euroopas, ning tänu hiljutisele Warner Media ja Discovery liitumisele on Warner Bros. Discovery üks maailm suurim meedia- ja meelelahutusettevõtteid kõigis programmižanrites ja -platvormidel. See näitab, et olümpiamängud on jätkuvalt kogu Euroopas atraktiivsed. Kuna ROK jagab ümber 90 protsenti oma tuludest, tagab see pikaajaline leping ka kriitilise finantsstabiilsuse laiemale spordiliikumisele ja toetab lõpuks sportlasi endid.“

See uus leping tagab mängude tasuta levitamise EBU avalik-õiguslike ringhäälinguorganisatsioonide võrgustiku kaudu, millest valdav osa jätkas olümpiamängude kajastamist kolmel viimasel olümpial koostöös ROK-i ja Warner Bros. Discoveryga.

Alates 2026. aastast on EBU-l televisiooni ja digiplatvormide vabaleviõigused. Iga EBU liige edastab rohkem kui 200 tundi suveolümpiamängude ja vähemalt 100 tundi taliolümpiamängude kajastust televisioonis koos laia valikuga raadiosaadetest, otseülekannetest ja reportaažidest veebis, rakendustes ja sotsiaalmeediaplatvormidel.

EBU president ja France Télévisionsi tegevjuht Delphine Ernotte Cunci ütles lepingut tervitades: „Oleme uhked, et oleme taganud olümpiamängude tasuta eetrispüsimise kuni 2032. aastani. See tehing on avalik-õigusliku meedia jaoks märgiline, demonstreerides meie liidu püsivat tugevust ja solidaarsust.“

„Oma liikmete kaudu on EBU-l potentsiaal jõuda lineaarsete ja mittelineaarsete platvormide kaudu enam kui miljardi vaatajani üle Euroopa. Ja sellepärast on mul nii hea meel tervitada seda partnerlust ROK-i ja Warner Bros. Discoveryga, mis tagab, et mängud on kättesaadavad võimalikult laiale publikule kogu Euroopas,“ lisas Cunci.