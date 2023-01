„Olen ilmselgelt muserdatud.“ Austraalia lahtiste üks favoriit jääb turniirist eemale

Vastuoluline austraallane olnuks üks selle aasta suure slämmi turniiri favoriite, aga 27-aastane tennisist sai turniiri eelõhtul põlvevigastuse. „Halb ajastus, aga vigastused on spordi osa. Ma ei kahtle, et tulen täies jõus tagasi. Olen ilmselgelt muserdatud. See on mu kodune suure slämmi turniir, ühe favoriidina sellest eemale jäämine on jõhker,“ lausus Kyrgios, kes pidanuks John Cain Arenal avaringis vastamisi võtma Venemaa tennisist Roman Safiullini.

Tenniseäss tõdes hiljuti, et Austraalia lahtiste võitmine on tema suur unistus. „Veel kaheksa-üheksa aastat tagasi pääsesin põhiturniirile wild card'iga. Nüüd on mu karjäär jõudnud kohta, kus kõigil ootavad mu võitu ja kaugele jõudmist. See on hea tunne, aga sellega kaasneb ka stress. Kõik räägivad sellest,“ muljetas toona Kyrgios, kelle sõnul kaasnevad suurte ootustega ka varjuküljed. „Raske on keskenduda sellele, mida ma tegema pean.“