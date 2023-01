OTSEPILT | Kalev/Cramo on koduväljakul hädas: Viimsi võitis avapoolaja

Paf Eesti-Läti korvpalliliiga võõrustab Kalev/Cramo esmaspäeval Kalevi spordihallis Viimsi/Sportlandi. 19.30 alanud kohtumise otsepilt on nähtav Delfi Kogupaketi tellijatele. Kalev/Cramo alustas mängu väga ebaõnnestunult, jäi korraks juba 15-punktilisse kaotusseisu ning kaotas avaveerandi 13:25. Poolajavileks juhib Viimsi 45:37. Kalevlased on teinud juba 11 pallikaotust, ründelauad on Viimsi kasuks 9:0!