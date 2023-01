Venelaste tervitamisest loobunud Ukraina tennisist Kostjuk: see pole piisav, kui keegi ütleb, et ta on sõja vastu

Samal ajal kui Venemaa raketid ja kuulid saadavad igapäevaselt hauda kümneid, kui mitte sadu ukrainlasi, mängib nende tenniseäss Kostjuk Austraalia lahtistel. Avaringis alistas Kostjuk 6:3, 6:4 Ameerikas sündinud ja nende lipu all mängiva, aga vene taustaga Amanda Anisimova.

Kui mitmetel muudel alad ei lase Venemaa ja Valgevene sportlastel võistelda, siis tennises on agressorriikide esindajad kohal. Matši järel võttis Kostjuk üles kodumaal toimuva. 20-aastane kiievlanna pole alates sõja alguses surunud kätt ühegi venelase või valgevenelasega, kes pole sissetungi avalikult hukka mõistnud.

„Inimesed, kes ütlevad lihtsalt, et nad on sõja vastu, jätab meist ukrainlastest mulje justkui meie tahaksime sõda. Ilmselgelt ei taha ka meie sõda. Igaühel, kes ütleb oma arvamuse otsekoheselt välja, on õigus võistlustel osaleda. Aga teiste puhul see pole lihtsalt humaanne,“ arvas ta.

Näiteks eelmisel aastal ei andnud Kostjuk kohtumise järel kätte endisele maailma esireketile Victoria Azarenkale. „Ma ei räägi tegelikult neist kellegagi. Ma vaevu ütlen neile tere,“ jätkas Reutersi vahendusel tennisist, kelle isa ja vanaisa elavad jätkuvalt Kiievis. Sportlane enda sõnul suhtleb ta nendega regulaarselt ja see on üsna hirmutav, kuidas inimesed on sõjaõudustega ära harjunud.

Kostjuk käis ise viimati Kiievis oktoobris ja lahkus sealt paar päeva enne järjekordset suuremat raketirünnakut. Tennisisti sõnul läheb ta peagi tagasi koju Ukrainasse, isegi juhul kui see pole ohutu.

Samas pole tal kahtlust, et lõpuks võidab sõja Ukraina. „Kui me nii ei mõtleks, siis poleks meil mingit võimalust. See võtab lihtsalt aega ja me kaotame selle ajal jooksul väga palju süütuid inimesi,“ võttis Kostjuk seisud kokku.

Kostjuks läheb teises ringis vastamisi eakaaslasest austraallanna Olivia Gadeckiga. Kolmandas ringis võib aga ukrainlannale vastu tulla Valgevene äss Aliaksandra Sasnovitš.