Treier tegi võidumängus hea partii, Tassi ja Jurkatamme minutid on kokku kuivanud

Kolmas Serie A-s mängiv Eesti koondislane Mikk Jurkatamm vaatas aga terve matši pingilt, kuidas tema leivaisa Treviso kaotas koduväljakul 69:88 Triestele. 15 vooru järel on Sassari seitsme võiduga üheksandal kohal. Brindisil on kuus ja Trevisol viis võitu.