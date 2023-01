Londoni Chelsea teenis võidu ning esitles 100 miljoni euro eest tehtud suurostu

Seejuures oli Fulhamil 69. minutil suurepärane võimalus juhtima minna. Penalti võrku löönud Aleksandar Mitrovic aga libastus ning lõi palli vastu tugijalga, kust see ka võrku lendas. Kahe puute tegemine on aga keelatud ning seega värav tühistati.

Turniiritabelis on Newcastle 38 punktiga kolmas, Fulham on 31-ga kuues. Chelsea hoiab 28 punktiga kümnendat positsiooni, Crystal Palace on 22-ga aga 12. positsioonil.