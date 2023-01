Tapa lõpetas Serviti võiduseeria, Tallinn oli punktiarve avamise äärel

Tapa näitas kihvi ja võttis vajaliku võidu

„Läksime mängule pingevabalt. Tegime kokkuvõttes üpriski okei mängu. Kindlasti peame parandama pallikaotuste ja pisivigade poolt, et kvaliteeti veelgi tõsta. Muidugi kimbutasid mõlemat võistkonda ka pisivigastused,“ lausus Tapa skooritegija Oolup. „Kodupublikule alati suur aitäh, nagu tavaks on, on nad alati meil üks mängija väljakul juures.“