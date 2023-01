Esikaheksasse murdnud laskesuusanaised on tagasi pildil. Susan Külm: emotsionaalselt andis see suure laengu

„Enesekindlust annab see (kaheksas koht) palju,“ rääkis teateneliku liige Susan Külm Delfile. „Kuna nii mina, Regina (Ermits) kui ka Johanna (Talihärm) kasutasime kolme varupadrunit, ei ole see meie ideaalne sooritus. Kui üks-kaks varupadrunit vähem kasutada ja mõni tiir läbida puhaste paberitega, siis eilse mängu järgi suudaksime heidelda kohtadele neli kuni kaheksa. Ideaalne see ei olnud, aga kõik olid sooritusega ikkagi rahul ja õnnelikud. Emotsionaalselt andis see suure laengu, et koos edasi töötada ja võib-olla ka kõrgema koha eest heidelda,“ lausus ta.