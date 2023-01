VIDEO | Dakari ralli: Al-Attiyah kaitses tiitlit, eestlased jäid napilt esikümnest välja

„Raske on siia midagi lisada hetkel. See tunne, olla Dakari finišis on tuttav aga ikkagi eriline. Täna oli täitsa keeruline päev, mõne kontrollpunktiga oli pisut tegemist aga kahepeale navigeerisime ära. Tegime terve ralli nii, et ükski kontrollpunkt ei jäänud leidmata. Sellega saab väga rahul olla,“ võttis Meeru nii päeva kui ka ralli kokku.