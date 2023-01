Toomas Triisa ja Mart Meeru tõusid Dakari eelviimasel päeval koha võrra kõrgemale

„Maratonkatse esimeses pooles purunes meil esiratta kinnitus ja saime selle peale katset enam-vähem töökorda. See tähendas, et maratonkatse teise poole tulime väga kindla peale, sest see lahendus polnud kindlasti see, mis oleks maksimum pingutust talunud. Tänane katse oli keeruline ja raske. Düünid olid küll madalamad aga see-eest teravamad, tõusu ja laskumise nurgad olid sellised, et vigu oli lihtne teha. Nägime ka neid, kes olid eksinud ja alustasime pigem rahulikult. Nüüd oleme laagris tagasi, mehaanikud saavad masina taas korralikult üle vaadata ja oleme valmis Dakari viimaseks päevaks,“ võttis Triisa kokku viimase kolme päeva sündmused.