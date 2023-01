Tänaku tiimikaaslane: kui Ott teeb tööd, siis mina väga palju küsimusi ei esita

Tänaku kõrval teeb M-Spordi ridades täishooaja kaasa prantslane Pierre-Louis Loubet, kelle jaoks saab see olema esimene täishooaeg. Monte Carlos on ta Rally 1 autoga varasemalt sõitnud ainult ühe korra. 2021. aastal sai ta kirja 16. koha.

Loubet rääkis DirtFishile, et tema koostöö Tänakuga sujub hästi ning viimatine test oli edukas. „Rääkisin Otiga auto seadistusest ja tema filosoofiast seoses (M-Spordi) autoga,“ rääkis Loubet. „Kui ta aga töötab, siis ma ei taha olla mees, kes küsib liiga palju küsimusi. Tahan anda talle aega ja ruumi oma töö tegemiseks. Kui tal on vaba aega, siis me loomulikult räägime.“

Tänak andis tiimikaaslasele ka omad soovitused. „Ütleksin, et tema jaoks on kõige tähtsam asju jälgida ning hoida silmad ja kõrvad avatuna,“ rääkis Tänak. „Ta on noor rallisõitja. Loomulikult on tal talenti, kuid tal on sellel tasemel vähe kogemusi. Loodetavasti suudab ta teha stabiilse hooaja.“