Kahevõistluses kolmekordseks olümpiavõitjaks kroonitud soomlane teeb ärimaailmas suuri tegusid

Praeguseks on firma varade väärtus 155 miljonit eurot ning Helsingis on avamisel luksushotell Maria. „Tuleb seada suuri eesmärke ning eesmärgid peavad olema sellised, mida saab ületada. Olen väga motiveeritud ning olen seadnud endale suured eesmärgid. Edu saavutamine on minu jaoks suur rahuldus,“ sõnas ta.