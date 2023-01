Londoni Chelsea teeb 22-aastasest ukrainlasest ida-Euroopa kõige kallima jalgpalluri

Donetski Šahtari ja Ukraina jalgpallikoondise 22-aastane ääreründaja Mõhhailo Mudrõk on talvisel üleminekuturul olnud üks kuumemaid nimesid. Eelkõige on tema allkirja pärast käinud võitlus Londoni Arsenali ja Londoni Chelsea vahel. Kui esmalt oli soosik esimene, siis nüüdseks on pikema kõrre tõmmanud teine. Seejuures teeb Chelsea Mudrõkist pika puuga ida-Euroopa läbi aegade kõige kallima jalgpalluri.