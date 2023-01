Manchester United alistas skandaalses mängus linnarivaal City, Liverpool sai sugeda Brightonilt

„Marcus Rashford oli suluseisus! Ta häiris väravavahti ja keskkaitsjaid. Reegel on selge,“ põrutas peale Inglismaa jalgpalli kõrgliiga kohtumist Manchester City peatreener Pep Guardiola, kellega hoopis teist meelt oli tema Unitedis leiba teeniv ametivend Erik ten Hag. „Muidugi võis see olla vastaste jaoks segane olukord. Aga kui reeglites näpuga järge ajada, siis Rasford ei puudutanud palli ja ei mõjutanud mängu. Seega on see värav legaalne.“

Vihma ja halva toidu poolest tuntud saareriigis kütab kirgi Manchesteri derbi, mida täistunnil läks juhtima Jack Grealishi väravast City. Kuid segadust tekitab 78. minutil juhtunu. United mängis City kaitseliini taha läbisöödu ja palli suunas jooksis selges suluseisus olnud Rasford. Nahkkerani jõudnud inglane siiski seda ei puudutanud, vaid jättis selle teisest lainest tulnud Bruno Fernandesele, kes saatis palli karistusala joonelt võrku.

Varasemate reeglite põhjal olnuks tabamus ilmselge suluseis, sest Rasford sekkus aktiivselt mängu ja häiris kaitsjate liikumist, kes jätsid sestap mängimise pooleli. Uute tõlgendamiste põhjal on tegu halli alaga. Peale äärekohtunikuga arutlust otsustaski vilemeeski Stuart Attwell, et tabamus loeb. Sama meelt olid ekraanide taga istunud videokohtunikud. See lõi Cityl emotsionaalselt jalad alt.

Nelja minuti pärast lõi Rasford juba ise värava ning United võttis 2:1 võidu. See oli meeskonnale magus palsam oktoobrikuu eest, kui nad korjasid derbimängus oma võrgust lausa kuus palli. Inglismaa liiga tipus on Londoni Arsenalil 44, ManCityl 39 ja ManUnitedil 38 punkti. Ent pealinna sats peab oma 18. vooru kohtumise homme, kui nad võtavad mõõtu oma suurimalt rivaalilt Tottenham Hotspurilt