Eesti laskesuusanaiskond tegi hooaja parima võistluse

„Laskmine võinuks olla natuke parem, ees läksid head pundid,“ muljetas ERR-i otseülekandes Ermits, kes oli siiski rahul, et ta ei jäänud suusarajal üksinda. „Esimesel ringil tundus, et suusk ei püsi pundis – ei vea ja vea järgi. Aga viimasel ringil oli suusk väga hea ja läks aina paremaks. Tänu sellele jõudsin sõita ja oli punt, keda taga ajada. Võrreldes detsembriga on närvisüsteemis energiat.“