Sébastien Loeb tegi Dakari rallil ajalugu

See eeldatavasti ei väära Al-Attiyahi jüldvõitu, sest neil on üldarvestuses 48-aastase Loebi ees ees tunni ja 21 minuti pikkune edumaa. Kolmandat kohta hoidvad Lucas Moraes - Timo Gottschalk (Overdrive Racing) jäävad maha juba enam kui pooleteist tunniga. Homsel ralli viimasel päeval on kavas üsna lühike teekond Dammamisse.