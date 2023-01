Neuville: ma ei usu, et konkurentide masin on talvel suure arengu teinud

„Mul on alati meeldinud aastat alustada Monte Carlo ralliga. Oleme viimastel aastatel seal konkurentsivõimelised olnud. Arvan, et meid ootab ees ka natuke keerulisi tingimusi,“ vaatas Neuville hooaja avaetapile.

„Monte Carlo on alati pisut üllatav, aga ma ootan seda põnevusega. Tore on alustada uut hooaega, kõik on jälle võrdsetel punktidel ja meie asi on puhtalt lehelt parim välja sõita. Hyundai i20 N Rally1 hübriidi on 2022. aasta avaetapist saadik nii palju paremaks arendatud ja see aitab meil hooajale enesekindlana vastu minna,“ jätkas Neuville.