Kontaveiti endise treeneri õpilane võitis Adelaide`i turniiri

Bencici jaoks on tegemist karjääri seitsmenda WTA turniiri võiduga. Esmakordselt triumfeeris ta Anett Kontaveiti ekstreeneri Dmitri Tursunov i käe all.

„See on meie esimene tiitel üheskoos. Kindlasti pole see viimane, ma tunnen, et me alles alustame, nii et suured tänud,“ kiitis Bencic finaali järel Tursunovit.