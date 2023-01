Venemaa antidoping mõistis positiivse proovi andnud Valijeva õigeks

Valijeva pääses seetõttu võistluskeeluta ning komisjon tühistas vaid tema Venemaa meistrivõistluste tulemuse 2021. aasta detsembrist. Just selle võistluse järel andis noor venelanna positiivse dopinguproovi, kui tema analüüsist leiti keelatud südameravimit trimetatsidiini.

Dopingujuhtum tuli avalikuks eelmise aasta Pekingi taliolümpia ajal, kus 15-aastane Valijeva võitis võistkondliku olümpiakulla. Valijeva esindajad põhjendasid toona, et trimetatsidiin sattus venelanna organismi, kui ta jõi samast veeklaasist vanaisaga, kes seda südameravimit kasutab.

Rahvusvaheline antidopingu agentuur (WADA) teatas eile, et nõuab RUSADA-lt kõigi dopingujuhtumi uurimisega seotud materjalide avalikustamist, et selgitada välja, kas venelaste otsus on kooskõlas antidopingu reeglitega.