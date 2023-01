Liidermeeskond Napoli purustas Juventuse

„See oli suurepärane õhtu,“ sõnas Serie A-s hooaja 12. värava löönud Osimhen kohtumise järel DAZNile. „Olen meeskonna üle uhke, üritame samas tempos jätkata. Ma usun, et meil on hea võimalus hooaja lõpuks kõrgeimal kohal olla.“

Napoli võit kasvatas nende edu Juventuse ees juba kümnele punktile. AC Milanil on Juventusega sama punktiskoor, kuid neil on üks mäng varuks (täna mängitakse Leccega). Neljandal kohal on hetkel Inter.