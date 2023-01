TIPPHETKED | TalTech/Optibet küttis koduväljakul lätlastele sauna

„Meil on sel hooajal kaheksa kaotust, kus viimastel minutitel oli võitja saatus lahtine. Oleme need kõik kaotanud! Ja võidud on tulnud kindlalt. Näitame ja räägime positiivseid asju. Tuleb 40 minutit mängu kontrollida, nagu täna, ja nii need võidud tulevad,“ lausus kohtumise järel TalTechi peatreener Varrak.