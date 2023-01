Spordiga lõpetav Prantsusmaa tipprattur: doping ei rikkunud mu karjääri, aga tekitas meelehärmi

Kuigi tipptasemel võistlevad Pinost märgatavalt vanemad ratturid, siis temal sai 32-aastaselt küll. Prantslased lootsid eelmise kümnendi alguses, et Thibaut on järgmine kodumaine Tour de France'i võitja. Kuid läks teisiti. Ootustel oli ka tagapõhi, sest 2012. aastal tuli noor rattur kokkuvõttes kümnendale kohale. Sealjuures näitas ta võimu legendaarse La Toussuire' tõusu finišis, kus ta oli Chris Froome'i järel teine.

Kuid rõõmustamise asemel tekkisid prantslasel kahtlused. „Ma olin ainuke, kes suutis järgneda rünnanud Froome'ile. Ma ei suutnud lõpuni ta tempos püsida, kuid olin hea. Aga ma ei saanud järgnenud ööl magada. Ütlesin endale, et see pole normaalne, et olen oma vanuses nii tugev. See hirmutas mind. Arvasin, et olen kogemata joonud valest pudelist ja dopingut saanud,“ meenutas ta ajalehele L'Équipe antud intervjuus.

Ehkki Pinot oli 2014. aastal Prantsusmaa velotuuri kokkuvõttes kolmas, siis päris tippu ta ei tõusnudki. Peale seda on ta kodusel suurvõistlusel startinud veel kuuel korral, aga parimaks on jäänud möödunud suvel teenitud 15. koht.

Pinot'd painab aga siiani küsimus, kas ta võistleb samadel tingimustel nagu ta rivaalid. „Doping ei rikkunud mu karjääri, aga tekitas meelehärmi. Ja kahtlusi. Ma ei saa kunagi teada, kas teised on puhtad. Ütlesin endale alati, et dopingut täis sportlane ei pruugi treenida nii palju kui mina ja ma saan sellega vahe kompenseerida. Nii suutsin end rahustada,“ tõdes ta

„Mitu korda jäin võistlustel teiseks või kolmandaks, aga teadsin või kahtlustasin, et tegelikult olen mina võitja,“ nentis Pinot avameeleselt, et see on osa profiratturi elust. „Kui nõustud rattaga sõitma, siis...“

Tema Groupama-FDJ meeskond ja teised Movement for Credible Cycling liikmed järgisid rangemaid dopingureegleid kui paljud rivaalid. Näiteks nende eeskirjad keelasid kortikosteroidide ja tramadooli kasutamise ammu enne seda, kui sama teed läksid ametlikud rattaliidu reeglid.