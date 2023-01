Hyundai värske tiimipealik: meie eesmärk on võita MM-tiitel nii tootjate kui pilootide arvestuses

Aastatel 2014–2020 juhtis Abiteboul Renault’ vormel 1 võistkonda, enne pidas ta sama ametit Caterhamis. Kokku on ta nimetatud kahe tiimiga seotud olnud 15 aastat. Prantslase sõnul tema rallitausta puudumine pole probleem. „Töötan ala juures esmakordselt, aga olen varem sarja kõrvalt vaadelnud. Autospordis sa pead olema äärmiselt spetsialiseerunud. Varem keskendusin täielikult vormel 1 sarjale, nüüd teen sama ralliga. See võtab aega, aga olen väga entusiastlik,“ lausus ta Hyundai pressiteenistuse vahendusel.

„See pole vast kellelegi üllatus, et meie eesmärk on võita MM-tiitel nii tootjate kui pilootide arvestuse,“ jätkas Abiteboul. „Varem on meeskond võitnud kahel korral tootjate arvestuses esikoha, kuid kordagi pole võidetud sõitjate konkurentsis. Need mõlemad on võrdselt olulised. Eelmisel aastal võitis meeskond viis rallit ja eesmärk on sedagi parandada. Aga ma lähenen asjale alandlikult. Kuna olen rallimaailmas uus, siis ma ei oska ennustada, et kui palju me sel hooajal võidame. Esialgu pean seisust aru saama ja siis saan panna endale selge sihid.“

Eelmisel hooaja sai Ott Tänak Hyundaiga rallisarja kokkuvõttes teise koha, ent eestlane kolis selleks aastaks M-Spordi rüppe. Sel hooajal roolivad igal etapil i20 masinaid Thierry Neuville ja Esapekka Lappi, kolmandat autot jagavad omavahel Dani Sordi ja Craig Breen.

Sealjuures on Neuville ja Sordo meeskonnas alates 2014. aastast, mil tiim liitus MM-sarjaga. „On äärmiselt oluline, et saame loota nendesugustele äärmiselt kogenud pilootidele. Nad on siin olnud sisuliselt esimesest päevast peale, sama kehtib ka osade teiste meeskonnaliikmete kohta. Olen varemgi meeskondi kokku pannud ja tean, et rasketel aegadel on kogemused väga väärtuslikud. Autospordis seisneb edu pisiasjades ja neid saab parandada siis, kui sa suudad vaadata ajalukku ja näed, mis töötas ja mis mitte. Kuna olen meeskonnas uus, siis nende teadmised on väga olulised,“ lausus Abitebol.