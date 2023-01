Eesti teatenelik oli teise tiiru järel teine, aga lõpuks saadi tagantpoolt kolmas koht

Eesti kukkus kiirelt teise kümne lõppu

Siimeri väitel tulid tal reedel asjad väga raskelt. „Esimese ringi poole peal sain aru, et tuleb raske võistlus. Ebakindlus ja kuna vorm peale haigust on nagu ta on, siis see viib laskeprotsendid kehvemaks. Tervis on korras, nüüd on vaja võistluskalendrile tuulde saada,“ nentis Siimer.