VIDEO | Dakari ralli helikopteris lõpetanud Männama: meile tehti selgeks, et keegi appi ei tule

11. kiiruskatse algas Urvo Männamale ja Risto Lepik (Toyota Hilux) kenasti, kuid alates 20. kilomeetrist tabasid meeskonda hädad. „Siis kadus sidur. Mõtlesime, et paneme edasi ilma sidurita, aga düünides on päris raske. Isegi kui sul on otsekast, siis alla vahetamisel läheb jamaks. Kuna ühe koha peal ei saanud teise käigu pealt esimese peale lükata, siis masin surigi välja ja jäime kinni,“ muljetas Urvo Männama.