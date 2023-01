Delfi Meedia ja EOK arvamuslugude konkursi võitis Anu-Mall Naarits. Loe kõiki konkursile kirjutatud artikleid!

„On heameel, et meie kutset võeti tõsiselt ja laekus palju töid. Kirjatükkide tase oli nagu meie spordigi tase, kõikuv. Aga pärjatud said need autorid, kes tõstatasid uudsed teemad ja pakkusid ka lahendusi. Siit on juba meie enda töö edasi minna, et esitatud mõtted jõuaksid ka reaalsusesse,“ ütles EOK peasekretär Siim Sukles.