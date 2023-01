Tallinnas peetakse järgmisel nädalal praegusest veelgi kõrgema tasemega tenniseturniir

Paf Openile on ennast üles andnud kolm teise saja mängijat: Viktória Kužmová (Slovakkia, WTA 134.), Chloé Paquet (Prantsusmaa, 164.) ja Sinja Kraus (Austria, 196.). Samuti on kohal kunagine maailma 23. reket Mona Barthel (Saksamaa, 224.), kes on edetabelis kõrgemal kohal kui selle nädala turniiri esimene asetus Lesley Pattinama Kerkhove (Holland), kirjutas Tennisnet.ee.