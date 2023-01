Tallinna MK-etapi määrderevolutsioon paneb korraldajad pinge alla

Töörühma otsusel ei ole muuhulgas Tallinnasse lubatud määrderekad, piiratud on ka hooldemeeste ja suuskade arv ehk igal sportlasel on lubatud võistluseks määrimiseks anda kuni kaks paari suuski. Finaalide ajaks peavad sportlased valima omale ühe paari, millega sõidetakse päeva lõpuni. Sõitude vahel ei ole suuskade hooldamine lubatud.

Küsimuse, kas see jääb ühekordseks projektiks või on eestlaste välja käidud ideel ka pikem tulevik, jättis Lamplot õhku: „Vaatame, kuidas Tallinnas läheb, teeme oma analüüsi ja tuleviku üle arutleme kevadel murdmaasuusatamise komitee koosolekul.“

FIS murdmaa võistluste juht rõhutas, et võistlus, kus selline projekt käiku läheb, peab olema väga hästi ette valmistatud. „See oli murdmaakomisjoni põhimure,“ lisas ta. „Varasemalt on ühismäärimine olnud noorte- ja juuniorite võistlustel, aga maailmakarika tasemel mitte. Oluline on korraldada kõrgel tasemel võistlus, mis säilitab nii spordi kui reeglite terviklikkuse, samas näitab, et suuskade määrimist saab teha ka teisiti.“

Lahendusi kulude kokku hoidmiseks on FISi koosolekutel arutatud juba päris mitu aastat. „2022.aasta sügisel peetud kohtumisel nõustusid komisjoni liikmed, et ideid määrimisega seotud kulude vähendamiseks tuleb lähemalt uurida. Ühismäärimine võib olla üks viise, kuidas määrdekulusid piirata,“ selgitas Lamplot.

FIS murdmaa komitee juht Uroš Ponikvar tõdes, et Tallinna võistluse formaat on idee katsetamiseks sobiv. „Mul on hea meel, et see ettepanek nii kõrgel tasemel ellu viiakse, kuna see sobib meie käimasolevatesse aruteludesse meeskonnakulude vähendamise teemal. Ma ei näe seda paljude väljakutsete jaoks n-ö lõpliku lahendusena, aga kindlasti on tegemist ühe katsega edasiste sammude täiustamise osas.“

„Asjaolu, et seda mõtet toetavad väga paljud, muudab mind tuleviku osas optimistlikuks,“ lisas Ponikvar.

Maailmakarika komitee juht muutis oma arvamust

USA koondise peatreener ja FIS maailmakarika komitee juht Chris Grover suhtus ettepanekusse esialgu skeptiliselt. „Oleme varasemalt jõudnud arusaamani, et selle rakendamine oleks liiga keeruline,“ ütles ta.

Tallinna MK-etapi formaat pani Groveri meelt muutma. „Ühe võistlussõiduga vabatehnikas peetav linnasprint võib tõesti olla ideaalne võimalus ühismäärimise katsetamiseks. Stsenaarium pika distantsiga klassikatehnikas peetava võistlusega võrreldes on ju lihtsam.“

„Üheks eeliseks on ka see, et soorituse võimsus asetub rohkem sportlase ja vähem teenindusmeeskonna võimetesse. Saame olla tunnistajaks puhtale sportlikule sooritusvõimele, mõtlemata, kas sportlasel olid ka paremad suusad kui tema konkurentidel,“ selgitas Grover.

Suusamäärimise kunst peab säilima

USA koondise peatreener lisas: „Samuti on see sõnumiks kogukonnale, et otsime tõsiselt võimalusi, kuidas muuta spordiala noortele sportlastele kättesaadavamaks, odavamaks ja vähem tehniliseks. Teisest küljest on suuskade määrimise n-ö kunst murdmaasuusatamises endiselt oluline traditsioon, mille säilitamine on samuti tähtis. Peame leidma nende kahe konkureeriva vajaduse vahel tasakaalu, milleks kulub ilmselt paar aastat.“

Sportlased on ootusärevad

Eesti koondise liige ja maailmakarikasarjas osalev Martin Himma ootab Tallinna etappi põnevusega. „Lõpuks on sportlaste suuskadel ka vahe, aga kindlasti teeb ühismäärimine soorituse natukene võrdsemaks ehk huvitavamaks. Mulle uued mõtted ja ideed meeldivad,“ ütles ta ja märkis, et eestlastel on suurepärased määrdemeistrid ning suures plaanis pole sportlaste jaoks muudatus väga tuntav.

COOP FIS murdmaasuusatamise maailmakarikasarja vabatehnikasprint toimub Tallinna lauluväljakul 21. märtsil 2023.

Pileteid saab osta Piletitasku veebiplatvormilt: https://www.piletitasku.ee/et/event/2068