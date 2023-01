Tänak jäi Monte Carlo ralli eel tehtud testidega rahule. Tiimijuht: Otiga töötamise vilju on juba näha

„Monte Carlo rallilt on alati keeruline midagi oodata, aga see on kindlasti hooaja kõige keerulisem ralli. Sel korral pole see lihtsam ja kerge pole ka kohe rütmi sisse saada. Seega pole mõtet oodata midagi vähemat kui keerulist nädalavahetust mägedes,“ rääkis Tänak M-Spordi pressiteate vahendusel.