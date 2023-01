Viimasel veerandil ülisuurest kaotusseisust tagasi mängu tulnud Kalev/Audentes jäi Liepajale napilt alla

Kolmandal veerandajal sai liigas kümnendat kohta hoidvad lätlased 75 pealtvaataja ees mootori käima. Viimase veerandaja eel oli nende eduseis 71:55, neljanda neljandiku vältel kärises vahe halvimal juhul juba 19 punktini ja näis, et mäng on tehtud.

18-st mängust vaid kolm võitnud Kalev on Eesti-Läti liigas eelviimane, nende selja taha jääb vaid Tarvas. „Nimede poolest on meeskond hästi komplekteeritud. Teoorias võiks olla tore kompott, aga see pole tulemusteks realiseerunud. Töötame edasi. Eesti-Läti liiga play-offi on keeruline saada, aga üritame saada meistriliiga kohamängudeks parema asetuse,“ lausus ta.