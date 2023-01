Kalev/Audentesel on käsil kaheksamänguline kaotusteseeria. Tabelis ollakse 3 võidu ja 14 kaotusega eelviimasel ehk 15. kohal. Liepaja on 10. positsioonil, neil on 7 võitu ja 11 kaotust.

„Liepaja meeskond on väga võitluslik ja energiline sats, kes võrreldes eelmise omavahelise kohtumisega on kogemust satsi juurde toonud. Ka meie uued mehed on saanud rohkem sisse elada. Kindlasti tuleb väga võitluslik mäng ja usun, et anname neile korraliku lahingu,“ ütles Kalev/Audentese tagamängija Mario Paiste enne mängu.