TIPPHETKED | Tartu Ülikool Maks & Moorits sai Ventspilsilt kindla kaotuse

Tartu noor tagamängija Oliver Suurorg tõdes, et nädala jooksul kolmanda matši pidamine andis tunda. „Aga see pole vabandus, sest peame olema mängudeks valmis. Täna polnud ja nii see kaotus tuligi. Lasime nad kahel veerandil jooksma, esimesel ja kolmandal suutsime neid pidurdada. Nad said lihtsaid viskeid ja panid sisse, me ei suutnud rünnakul ise loogilisi lahendusi leida,“ rääkis 28 minutiga neli punkti toonud korvpallur kohtumise järel Delfi ülekandes.