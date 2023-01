OTSE DELFI TV-s | Tartu Ülikool Maks & Moorits kohtub tähtsas mängus Ventspilsiga

Tartu Ülikool Maks & Mooritsa abitreeneri Olari Naritsa sõnul on Ventspils end taas käima saanud. „Ventspils on päris hästi komplekteeritud sats, kus igal positsioonil on vähemalt kaks mängijat, nende seas ka meile tuttavad Emmanuel Wembi ja Edmunds Elksnis. Just Wembi lisandumisega on neil üks lisakäik juures ja tundub, et ta on üsna hästi sinna komplekti sisse saanud. Ventspilsis oli vahepeal väike mõõn, aga nüüd nad on saanud paar head võitu, mis on nad tabelis otse meie selja taha toonud,“ analüüsis Narits vastaseid.