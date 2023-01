Tartu Bigbank võõrustab liidrite mängus Selver/TalTechi

Kolmapäevase 3:0 võiduga Pärnu üle taas liigas esikohale tõusnud Tartu Bigbank võõrustab tabeli teise koha meeskonda Selver/TalTechi Tartu Ülikooli spordihoones laupäeval, 14. jaanuaril kell 16.00.

Mõlemal meeskonnal on tabelis 37 punkti, ent tartlastel on üks mäng vähem peetud ja ka üks kaotus vähem. Peatreener Alar Rikberg usub, et mõlemad meeskonnad saavad mängu tähtsusest aru.

„Mõlemal on all 3:0 võidud ja viimane tõsisem mäng oli omavaheline karikafinaal. Usun, et mõlemad teavad tabeliseisu ja selle kohtumise kaalu, ikkagi liidrite duell. Meil on hea esinemise korral võimalik seis väga ilusaks teha, Selveril võimalus seis nulli mängida ehk meiega samale pulgale tõusta,“ sõnas Rikberg.

„Mänguliselt on raske ennustada, mis juhtuma hakkab, aga kedagi ma täiendavalt motiveerima ei pea. Selveri mehed on ehk pärast karikafinaali veelgi suurema isuga. Meie mänguline seis on parem, kui ma pärast pikka pausi uskusin, iseasi, keda ma kasutada saan, omad mured meil on ses osas olemas.“

Selver/TalTech teenis viimati samuti 3:0 võidu lätlaste Daugavpilsi Ülikooli/Ezerzeme vastu. Peatreener Andres Toobal on pidanud aga tegelema vigastuste ja haigustega. „Hetkel peab vaatama, kellega me saame sinna mängule üldse minna, sest põhisidemängija (Leo Meyer) väänas viimases kohtumises hüppeliigest ja tema mänguvalmidus selgub reedel. Probleeme on ka Andri Aganitsaga, kelle põlved vajavad taas ravi. Lisaks on meil olnud muresid haigustega ja enne reedest trenni on lahtine, kas saame minna põhikosseisuga või mitte,“ andis juhendaja hetkeseisust ülevaate.

„Loodame parimat, et saame ikka põhikoosseisuga Tartu vastu mängida ja korraliku võitluse pakkuda,“ lisas Toobal.

Võru Barrus võtab laupäeval kell 17.00 kodusaalis vastu Pärnu Võrkpalliklubi. Võrul on olnud väga pikk mängupaus, sest viimati käidi platsil 11. detsembril, kui saadi just Pärnult 2:3 kaotus. Tegu on lähikonkurentidega – Võru on 13 punktiga hetkel kuues ja Pärnu 12 punktiga seitsmes.