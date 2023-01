Soome meedia on nördinud: meie koondise laager lõppes piinliku kaotusega Eestile

„Kõige krooniks lõi eestlane Martin Miller 84. minutil nurgalöögi järel kohtumise ainsa värava. Nikita Vassiljev tsenderdas palli karistusalasse ning Soome kaitsjatel oli paar võimalust see puhtaks lüüa. Nii Diogo Tomase kui ka Robin Tihi tõrjekatsed jäid aga napiks ning Miller suutis lüüa karjääri teise koondisevärava. 0:1 kaotus tähendab nüüd, et Eesti on meie meeskonna alistanud juba kolm korda järjest. Veelgi mustem on mõelda, et Soome ei suutnud treeningkohtumiste 180 minuti jooksul väravat lüüa,“ seisab soomlaste artiklis.