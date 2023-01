Viimased nädalad on Keila korvpallimeeskonnale olnud rasked. Kui kahepäevasele jõulupuhkusele sai minna võiduemotsiooni ja teadmisega, et selleks hetkeks saadud kuus võitu ületab ilmselt enamuse ootusi, siis järgmised kolm kohtumist kujutasid endast parajat kanntust. Elus ei saa asjad liikuda ainult üles, paratamatult peab leppima ka sellega, et mingi hetk tuleb langus.