Venemaa tippsportlane tunnistas, et kasutas Londoni olümpia eel dopingut

36-aastane Litvinov ütles, et tarvitas 2012. aasta aprillist kuni mai lõpuni keelatud aineid turinabooli ja oskandroloni.

„Ma võtsin 2012. aastal dopingut ja kasutasin ära Venemaa (dopinguprogrammi) varjamissüsteemi. Enne seda heitsin veebruaris 79 meetrit. Dopinguga parandasin oma tulemust ligi kahe meetri võrra. Vasar lendas kaugemale ka ilma hea tehnikata. See tundus vale. Mul kadus tehnika osas tunnetus, aga vasar lendas igatahes kaugemale,“ kirjutas Litvinov oma Facebooki lehel.

Litvinov kinnitas, et pole pärast seda dopingut tarvitanud. „Minu motivatsioon oli areneda ja areneda tõelist väljakutset pakkuval tehnilisel alal. Mind huvitas selle spordiala tehnika, treeningmeetodid ja vaimne pool. Ei olnud mõtet neid asju dopinguga arendada,“ rõhutas venelane.

Litvinovi sportlaskarjääri tipphetk saabus kaks aastat hiljem Zürichis (2014), kus ta võitis 79.35-ga Euroopa meistrivõistlustel pronksi. Ta treenis toona oma olümpiavõitjast isa Sergei Litvinovi käe all.

Vasaraheitja sõnul survestas just Venemaa kergejõustikuliit teda enne Londoni olümpiat dopingut kasutama. Ta lisas, et on kõiki oma dopingu kasutamisega seotud üksikasju jaganud ka dopinguga võitleva rahvusvahelise organisatsiooniga AIU.