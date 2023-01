Prantsusmaa ralliportaal: hooaja favoriidid on Neuville ja Toyota sõitjad

Neuville peaks seetõttu tõsiseimad vastased leidma just Toyotast, leiab Autohebdo. Portaal kirjutab, et Elfyn Evans on jätkuvalt löögihoos ning ajaloo noorim WRC maailmameister Kalle Rovanperä tegi kindlasti suurepärase hooaja, kuid küsib samas, et mitu korda see karjääri jooksul kordub. See lahing pole Rovanperä jaoks kaugeltki veel võidetud.