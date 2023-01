KUULA | „Kõva kärbes“. Liikumisaasta eri: spordiviktoriini mängivad Ott Kiivikas, Merili Luuk ja Gunnar Leheste

Käes on ühtlasi Liikumisaasta 12. päev. Merili Luuk tutvustab saates lähemalt, mida Liikumisaasta algatus endaga kaasa toob. Samuti kuuleb, milliste põnevate vahenditega on püüdnud inimesi liikuma panna Kiivikas. Nimelt on Kiivikas üks liikumisäpi FitSphere tegijatest. Mida selle äpiga teha saab ja mis lisaväärtust see endas sisaldab, kuula juba täpsemalt saatest!