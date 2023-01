Galopp värvikal ja emotsiooniderohkel teekonnal

Leedu korvpallilegend Šarunas Jasikevičius on värvikas tegelane. Mängijana on ta kolme esineva meeskonnaga võitnud neli Euroliiga tiitlit, vedanud Leedu koondise Euroopa meistriks ja olümpiamängude pronksile. Tema pikk karjäär möödus Euroopa absoluutsetes tippklubides ning sinna vahele mahtus ka paari aasta pikkune põige NBAsse.

Kas seda kõike on võimalik suruda raamatus pisut rohkem kui paarisale leheküljele? Nagu näha, on see võimalik, kuid raamatut lugedes püsib pidev isu, pääseda sügavamale ja nautida hetkede pikemat lahti kirjutamist.