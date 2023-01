Vladislav Kreida siirdus Iirimaa kõrgliigasse

2016. aastast FC Flora ridadesse kuuluva poolkaitsja esitused on silma paistnud nii koduses Premium liigas kui välisklubides. Kreida esimene välisleping sõlmiti 2021. aastal Rootsi klubi Helsingborgs IF-ga, kust noormehel on ette näidata 24 mängu ja üks resultatiivne sööt.

Eelmise aasta alguses siirdus poolkaitsja Ukraina klubisse NK Veres Rivne, kuid seal oldud ajal Kreidal mänguminuteid koguda ei õnnestunud, kuna Venemaa sõjalise rünnaku tõttu tuli tal pärast kahe kuu pikkust laenul viibimist taas klubi vahetada.

Uueks meeskonnaks sai Rootsi esiliigas mänginud Skövde AIK, kellega vormistati kolme kuu pikkune laenuleping. Kontrahti lõppedes naasis Kreida FC Flora juurde ning alates 2022. aasta septembrist mängis ta kolme kuu jooksul üheksa Premium liiga kohtumist, kogus 616 minutit, lõi ühe värava ja andis ühe väravasöödu.

1929. aastal asutatud St. Patrick’s Athletic FC on Iiri kõrgliigaklubi, kes on läbi aegade tulnud kaheksakordseks Iirimaa meistriks ja neljakordseks karikavõitjaks. Eelmisel hooajal saavutas klubi kohalikus liigatabelis neljanda koha, jäädes poodiumikohast viie punkti kaugusele. Klubi pole seejuures mitte kunagi Iirimaa kõrgliigast välja langenud. Asutamisest alates on St. Patrick’s Athleticul madalaimaks positsiooniks olnud liiga eelviimane koht.

,,St. Patrick’s Athletic on hea koht, kus end näidata. Minu eesmärgiks on mängida nii palju kui võimalik ja aidata meeskonda,“ rääkis Kreida oma üldistest eesmärkidest uues klubis. Poolkaitsja sõnul on viimased kuud Floras andnud mõistmise, et kodus on hea, aga välismaale mängima minemine pakub rohkem huvi ja väljakutseid.

,,Kreidaga sai kokku lepitud, et pärast hooaja lõppu tegutseme edasi välisklubi otsinguga. Meil on hea meel, et St. Patrick’s Athleticu näol oleme leidnud Euroopa sarjas mängiva klubi, kes on tema teenetest huvitatud. Soovime talle edu ja usume, et see on hea koht, kus teha samm oma arengus edasi,“ sõnas Flora spordidirektor Norbert Hurt.