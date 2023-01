Ott Tänak ja Martin Järveoja saavad Info-Autolt enda käsutusse kolm Fordi sõiduautot

„Eelnevatel rallidel olen kaasa elanud nii Fordi kui Oti ja Martini õnnestumistele eraldi ning on tohutult hea meel, et eestlastest tipprallipaar võistleb tänavu taas Fordi värvides, mille all nende WRC-karjäär 2011. aastal alguse sai. Malcolm Wilson, Richard Millener ja Ott Tänak on öelnud, et neil on selge eesmärk võita 2023. aasta autoralli maailmameistrivõistlused sõitjate arvestuses. Selle eesmärgi saavutamine nõuab palju tööd ja energiat, ent tean, et väljakutseks ollakse valmis ning tänaseks on meie koostöö M-Spordiga jõudnud sinnamaale, et saame anda omapoolse panuse. On erakordne võimalus näha neid Ford Pumaga oma unistusi ellu viimas,“ rääkis Katkosilt.