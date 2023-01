Poola klubist lahkunud Kregor Hermet liitus taas Kalev/Cramoga

BC Kalev/Cramo peatreener Heiko Rannula oli Hermeti uudist kuuldes kohe huvitatud võimalusest ta meeskonda tuua: „Eelmise hooaja lõpp näitas, milleks on Kregor mängijana võimeline, kui ta on enesekindel ja heas füüsilises vormis. Tal on olemas oskused mängida nii korvi all kui ka perimeetril. Ta on väga hea mängulugemisega ja usun, et tuttavas keskkonnas kohaneb meie mänguga kiiresti,“ sõnab Rannula. Samas toonitas ta, et esmalt on vaja Hermetil läbida korralikult taastusravi ning alles seejärel saab ta ühineda korvpallitreeningutega.