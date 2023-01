Uus boss on kohal: Hyundai rallitiim tõi vormel-1 sarjast endale suurte kogemustega juhi

Eelmisel autoralli MM-hooajal sai Hyundai tiimi juhtinud Julien Moncet pidevalt kriitikat. Üheks peamiseks kritiseerijaks oli Ott Tänak. Nüüd on selge, et algavaks hooajaks on Hyundail uus boss. Hyundai andis pressiteate vahendusel teada, et võistkonda asub juhtima Cyril Abiteboul.