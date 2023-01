TÄNA OTSEBLOGI | Eesti jalgpallikoondis kohtub Portugalis Soomega

„Tahame jätkata hea esitusega mängu algusest peale. Tahan näha intensiivust ja kuidas meie mängijad hakkama saavad. Ja lõpuks on ka tulemus alati oluline,“ kirjeldas Häberli Eesti ajakirjanikele, millised on homme meeskonna eesmärgid.

Häberli kinnitas, et ka Soomega mängus näeme kindlasti Eesti koosseisus uusi mängumehi, kuid konkreetsed nimesid ta veel avaldada ei tahtnud. „Kes homme alustavad, on selle välja teeninud,“ ütles peatreener.

Soome koondise kohta ütles Häberli: „Tegemist on maailma edetabeli 56. riigiga. Nad on palliga mängides hea kvaliteediga. Neile meeldib palju palliga mängida, neid on nii õpetatud. Ma ei ole kursis nende täpse algkoosseisuga, nad on toonud uusi mängijaid koondisse. Kuid kahtlemata on nad edetabelikohta arvestades paremas seisus kui meie ja nad on meile hea vastane,“ ütles šveitslane.