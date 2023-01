Ootamatu kaotus: ManCity jäi liigakarika veerandfinaalis alla Premier League’i viimasele klubile

„Me ei olnud valmis. Me ei tulnudki kohale. Parem meeskond võitis. Nad olid meist paremad. Me ei mänginud hästi. Alustasime kehvasti ning ei saanudki oma mängu käima,“ põrutas vihane ManCity peatreener Pep Guardiola kaotuse järel. „Kohtume järgmises Premier League’i mängus Manchester Unitediga. Kui me suuri muudatusi ei tee, siis meil ei ole mingit võimalust.“