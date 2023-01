Dakari kümnes päev – sissejuhatus nelja päeva pikkusele seiklusele liivas

Urvo Männama ja Risto Lepiku (Toyota Hilux) koht katsel oli 25. ja kaotust järjekordse katse võitnud Sebastien Loebile ja Fabian Lurquinile pisut üle 20 minuti. Üldarvestuses on nende koht 26., kaotust ralli liidritele Nasser Al-Attiyah’ile ja Mathieu Baumelile on kümme ja pool tundi ning uustulnukate arvestuses on nad kolmandad.