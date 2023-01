Bigbank Tartu ei andnud kodusaalis Pärnule mingit võimalust ja kerkis liidriks

Liigatabeli teine meeskond Tartu ei andnud vastasele mingit võimalust üheski geimis, olles parem ka kõigis statistilistes näitajates. Vastuvõtt võideti vastavalt 66% vs 39%, rünnak 56% vs 30%, blokk 6 vs 2, servil oli ässade arvestuses 7 vs 1 üle samuti Bigbank, kirjutab Volley.ee.